Muere por coronavirus el policía franquista ‘Billy el Niño’, el torturador más famoso de España

"La muerte del torturador Gonzalez Pacheco sin haber sido juzgado, con sus medallas y privilegios intactos, es una vergüenza para la democracia y también para nosotros como Gobierno. Pido perdón a sus víctimas, luchadores por la democracia y la justicia. Porque fuisteis, somos".

"Ha muerto el torturador "Billy el Niño" y lo ha hecho con todos sus reconocimientos, honores, medallas y pensiones. Cuánta rabia. Pido perdón a todos los que lucharon por la democracia en España y más a quienes sufrieron sus torturas porque no hemos llegado a tiempo".

El policía de la Brigada Político Social del franquismo, acusado deen un hospital de Madrid, han asegurado a Efe fuentes policiales.González Pacheco, de 73 años, ha fallecidoen los últimos años por sus víctimas, todas ellas archivadas por los jueces que se amparaban una y otra vez en lay en la prescripción de los delitos para no tramitar ninguna investigación penal en su contra.Pero la polémica con Pacheco no termina ahí. Porque, como así acordaron el Congreso y el Senado el pasado febrero.Y tras ello, un trámite que tenía previsto completar con la nueva ley de memoria histórica para cerrar así un capítulo que levanta ampollas entre sus víctimas y una parte de la clase política de este país.Tanto es así que las reacciones a su muerte no se han hecho esperar y no hay lamento ni recuerdo entre muchos políticos españoles por su fallecimiento. Todo lo contrario.Y hay también recuerdo a sus víctimas, a las que piden perdón por, que en la última década han sido devueltos a la actualidad.Eso solo fue posible gracias a la acción de la querella contra los crímenes del franquismo presentada en Argentina en 2010. Desde entonces, Pacheco ha vuelto a la arena política y judicial, aunque con escaso o nulo éxito, como admiten mucho políticos.Es el caso delO también de laEltambién menciona que muere "sin que se le retiraran los honores y condecoraciones y cobrando una pensión especial por infligir dolor a quienes lucharon por la libertad". Y añade:Las reacciones las lideran en la redes sociales los cargos de Podemos. Pablo Fernández, secretario general de Podemos Castilla y León, señala que "es urgente acabar con la impunidad de los vestigios del franquismo, que este torturador encarnaba".Mientras que su compañera en la Asamblea de Madrid, la portavoz regional de Unidas Podemos, Isa Serra, ha tenido un recuerdo para Chato Galante, "un luchador antifranquista, una de sus tantas víctimas", que, como Pacheco, falleció hace un mes por coronavirus.El diputado de ERC Gabriel Rufián se ha limitado a diez palabras pero sin restar contundencia al mismo mensaje:Las redes sociales al menos no lo hacen:, escrito en mayúsculas.