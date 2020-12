En el Día del Migrante, muere el más destacado defensor de ellos; el padre Pantoja

Escuchar Nota

“Con mucho dolor queremos informarles que esta tarde del viernes 18 de diciembre de 2020, a causa de un paro cardíaco, el Padre Pedro Pantoja ha fallecido. Lamentamos la pérdida de un hombre que entregó su ministerio a la defensa de los derechos humanos de migrantes y refugiados. Sigamos en oración por su alma y por la pronta resignación de sus familiares, amigas, amigos y el personal de la Casa del Migrante”, informó la diócesis.

En breve comunicado, diócesis de Saltillo informó el fallecimiento del sacerdote Pedro Pantoja, fundador y líder espiritual de laEl sacerdote luchó las últimas semanas contra el contagio, pero finalmente no resistió.se caracterizó por la defensa de los derechos humanos de migrantes y refugiados además de su solidaridad con la búsqueda personas desaparecidas y no localizadas.Horas antes del descaso se había reportado una leve mejoría en su estado de salud, al enfrentar el coronavirus pues su cuadro clínico era positivo, sobre todo en lo que respectaba a la respiración y la presión arterial.De origen mexicano el sacerdote formó parte de la, popularmente conocida como Belen, posada del migrante fundada en año 2000 de igual manera el Padre Pantoja, denunció la implicación de las autoridades en el negocio del secuestro de inmigrantes.El sacerdote fue víctima de constantes amenazas de muerte y ataques a lapor parte de organizaciones criminales por otro lado, recibió varios premios entre los cuales destacan el premio Internacional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt del Institute for Policy Studies en Washington y en febrero de 2015 elle hizo entrega del Premio por la Igualdad y la No Discriminación 2014.Con información de Leopoldo Ramos y Teresa Quiroz.