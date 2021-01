Muere por Covid-19 el ‘tipo de South Park’

Escuchar Nota

We are deeply saddened to report that Jarod "NWBZPWNR" Nandin, aka "The South Park Guy" cosplayer from BlizzCon 2013, has passed away after contracting Covid-19. #Warcraft pic.twitter.com/cqLVmyV3qp — Wowhead (@Wowhead) January 4, 2021

El, quien alcanzó la fama viral con su cosplay de Jenkins the Griefer del programamurió de Covid-19.Nandin reveló por primera vez quede 2020 y luego escribió que desarrolló complicaciones respiratorias.Según el portal know Your Meme, el 3 de enero, el amigo de Nandin“En 2013 Jarod "NWBZPWNR" Nandin llegó a los titulares con su cosplay de BlizzCon de Jenkins,de World of Warcraft en el episodio decon su personaje de alto nivel”, detalla el portal.El cosplay, por el que Nandin se afeitó la cabeza, y las imágenes de Nandin en la BlizzCon se volvieron virales.Muchos miembros de la comunidad de World of Warcraft y de las comunidades más grandes de juegos y cosplayen las redes sociales.