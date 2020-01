Muere presunto ladrón por infarto

Escuchar Nota

Veracruz, Ver.- Un presunto ladrón murió dentro de Plaza Las Américas, ubicada en el bulevar Ruiz Cortines de Boca del Río, en Veracruz.



La muerte de dicha persona se dio cuando presuntamente habría intentado un robo a una mujer.



Personal de seguridad al intentar someterlo, aparentemente sufrió un infarto.



Este fue el motivo por el cual falleció no sin antes recibir los primeros auxilios tanto del personal de la misma Plaza como de paramédicos.



Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, quienes ya toman conocimiento en estos hechos.



La persona está en calidad de no identificada.



Personal de la Policía Ministerial y Servicios Periciales ya realiza las diligencias para su posterior traslado al servicio de medicina forense.



Los robos en la conurbación siguen a la alza, a pesar de los operativos y declaraciones de las autoridades.