Muere primera paciente Covid que recibió plasma en Monclova

"Es importante que nos ayuden para que la gente se guarde en sus casas, a los niños, a los muchachos no les va a pasar nada porque son fuertes, están jóvenes, pero van a visitar a sus papás o a sus abuelos y a ellos sí les va a pasar, nuestro rango mayor de edad es arriba de los 65 años", subrayó.



murió debido a un cuadro muy agresivo del virus, explicó Víctor Hernández Barbachano, director del hospital 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Detalló que la persona de la tercera edad falleció el lunes pasado pues pese a tratarla con plasma, no tuvo mejoría debido a una virulencia muy alta del coronavirus en ella sin que pudieran salvarla., debido a que en la mayoría de los casos en que lo ha aplicado en todas partes los resultados son positivos, precisamente están solicitando plasma para otro paciente internado en el hospital 7.El director del hospital pidió a la comunidad evitar las reuniones sociales pues han tenido incremento en la hospitalización de pacientes con coronavirus y de tener 6, 8 ó 12 como máximo internados, actualmente hay 20.resaltó el director del hospital Covid, sin embargo no quieren llegar a saturarlo.Entre 41 y 82 años es el rango de edad de los pacientes que permanecen hospitalizados y generalmente fueron contagiados porque acudieron a una reunión o los visitaron jóvenes como sus hijos o nietos, comentó Hernández Barbachano en base a una historia clínica que hacen a los pacientes al ingresar.Manifestó que la gente no debe confiarse al saber que se tienen suficientes camas para hospitalizar a pacientes covid, porque relajar las medidas de prevención puede llevar a una saturación rápida, como se ha visto que aumentaron los internados en escasos días, como tienen otras ciudades con más del 50 por ciento de la ocupación de las camas.ni en el resto de las ciudades del estado, pues de ser necesario, tendrían que recibir pacientes de otras clínicas de Coahuila.