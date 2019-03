Muere Rubén Núñez Ginez, ex dirigente de la CNTE

Rubén Núñez Ginez, ex secretario de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), falleció la noche de este sábado en el Hospital Regional del ISSSTE 1 de Octubre, en la Ciudad de México."Lamentamos informar la muerte de nuestro compañero Rubén Núñez. Es un gran ejemplo de lucha y resistencia para el magisterio nacional", anunció la Coordinadora.De acuerdo con información difundida por su área de comunicación social, el deceso del ex líder del magisterio en Oaxaca, ocurrió la noche del 23 de marzo, a las 23:15 horas.Núñez Ginez, ingresó de emergencia el pasado 10 de febrero al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, en la Capital del País, donde fue reportado como grave por un derrame cerebral.El secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22, Wilbert Santiago Valdivieso, confirmó la noticia y lamentó el fallecimiento de quien fue secretario general durante el periodo 2012-2016.El último evento público en el que apareció Núñez fue en las audiencias celebradas para abonar al proyecto de reforma educativa en la Cámara de Diputados.Ahí, se presentó como preso político y reclamó que durante el sexenio anterior se encarceló a opositores de la reforma.Además, exigió que se liberara a maestros que fueron criminalizados por participar en la protesta magisterial y reprochó que sus cuentas bancarias fueran bloqueadas.Solicitó que en la ley se establezca que la educación es un derecho humano y la obligación de que el Estado cumpla con esta garantía.También pidió reconocimiento oficial a escuelas comunitarias como las secundarias en Oaxaca y la universidades de los pueblos del sur de Guerrero.Núñez Ginez pidió que se abroguen las leyes secundarias laborales para a los docentes y que se incluya que la evaluación sea participativa y no punitiva.El líder oaxaqueño estuvo preso en junio de 2016 acusado de un presunto desvío de 25.2 millones de pesos; obtuvo la libertad bajo caución y salió de prisión de Hermosillo, Sonora, luego de dos meses.En enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un amparo promovido por Rubén Núñez, que interpuso en contra de la orden de aprehensión dictada en su contra en 2016 por lavado de dinero.