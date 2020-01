Muere sentado en plena presentación el cantautor David Olney

Escuchar Nota

“David estaba tocando una canción cuando se detuvo, dijo ‘lo siento’ y se llevó la barbilla al pecho. Nunca dejó caer su guitarra ni se cayó del taburete. (Su muerte) fue tan fácil y gentil como él”, escribió el cantautor Scott Miller, con el que compartía la presentación, en Facebook.

“El mundo perdió uno bueno (…), pero todavía tenemos su trabajo. Y todavía inspira. Y siempre lo hará”, manifestó Miller sobre la muerte de Olney, ocurrida la noche del sábado durante el Festival 30A de compositores en Santa Rosa Beach.

, en Florida, EEUU, el, informaron hoy cantantes que lo acompañaban.David Olney, con una trayectoria que incluye más de veinte álbumes además de composiciones para Steve Young y Linda Ronstadt, murió la noche del sábado sentado y sosteniendo su guitarra durante el concierto, sin caerse siquiera de su silla, al parecer debido a un paro cardiaco.Señaló que lo recostaron e hicieron “todo lo posible para revivirlo” hasta que llegaron los servicios de emergencia.“Perdimos a David Olney, uno de los mejores compositores con el que he tenido el placer de tocar y conocer”, señaló Miller.“Estaba muy quieto, sentado en posición vertical con la guitarra puesta, con el sombrero más bello y una hermosa chaqueta de ante oxidado”, dijo la cantante Amy Rigby, quien también lo acompañaba en el escenario.“Todos perdimos a alguien importante”, manifestó Rigby.“David fue amado y muy respetado por todos los que lo conocieron, incluidos sus compañeros músicos y su multitud de admiradores”, dijo por su parte Russell Carter, productor del Festival 30A.Según la página de internet del artista fallecido, a principios de la década de 1980 Olney formó The X-Rays, una banda de rock que consiguió un contrato con Rounder Records, y en 1986 se embarcó en una carrera de grabación en solitario que produjo más de 20 álbumes y le permitió viajar por el mundo.Detalla que durante su carrera compuso para Emmylou Harris, Del McCoury, Linda Ronstadt, Steve Young, Slaid Cleaves, The Wailin’ Jennys y muchos otros.A Olney le sobreviven su esposa, dos hijos y “una comunidad musical devastada”, precisó su publicista.