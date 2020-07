Muere sin festejar a hijo; se desangra al caer en un cristal

Escuchar Nota

Frontera, Coah.- Juan Manuel Olivo Ramos, un comeciante muy apreciado en la colonia Independencia, perdió la vida el mismo día que su primogénito estaba cumpliendo años; no pudo en esta ocasión darle el abrazo como cada 33 años.



El hombre que contaba con 52 años estaba muy contento, desde temprano empezó a ingerir algo de alcohol pues por la tarde iría a cortar el pastel y sobre todo darle un fuerte abrazo a su hijo, conocido como “Pichi”.



Pero la desgracia llegó al hogar del hombre que atendía ahí mismo una miscelánea, ya que resbaló dentro de su habitación y con el vidrio de un mueble se cortó gran parte del antebrazo izquierdo; murió desangrado.



Paramédicos de Bomberos se trasladaron con premura a la calle Primero de Mayo casi cruce con Chihuahua, pero no se pudo hacer nada por don Juan, pues había perdido la vida luego del accidente.



“Si acabamos de verlo, hace como media hora, estaba muy bien”, relató una vecina del sitio, que no podía creer lo que había pasado, el señor estaba solo atendiendo su negocio pero surgió el fatal percance.



Luego de confirmarse el deceso de Olivo Ramos, se tuvo que acordonar el área en espera de los agentes de la AIC, mismos que acudieron con premura al sitio, un lugar que quedó con una enorme mancha de sangre.



La escena era sorprendente, el cuerpo estaba tirado encima de un enorme charco de sangre, los rescatistas se vieron limitados a no poder hacer nada, luego se realizó la investigación por parte de forenses.



Presuntamente el hombre estaba en su cuarto y se levantó, pero al ir caminando resbaló y se fue directo hacia un mueble, con el puño rompió un cristal y luego se cortó el antebrazo con el filo del mismo, la herida era impresionante.



Narran vecinos que Juan Manuel alcanzó a gritar pidiendo ayuda, pero el vidrio había cortado una arteria y esto provocó su muerte el mismo día que estaba de manteles largo el mayor de sus hijos, una persona también muy querida en dicho sector.