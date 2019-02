Muere Stanley Donen, mítico director de Hollywood

El cine musical está de luto. Y es que el veterano director, coreógrafo y bailarín Stanley Donen, ha fallecido este sábado a los 94 años. Donen, autor de una treintena de filmes, estaba considerado como uno de los maestros del género musical en la industria del séptimo arte, ya que estuvo detrás de obras tan emblemáticas de la productora MGM como Cantando bajo la lluvia (1952) y Siete novias para siete hermanos (1954).El realizador también dirigió otros títulos destacados como Dos en la carretera, Charada, Una cara con ángel, Al diablo con el Diablo o Un día en Nueva York. Pese al éxito y la calidad de sus películas, nunca fue nominado al Oscar, pero recibió una estatuilla dorada honorífica en 1998 en reconocimiento a “una obra marcada por la gracia, la elegancia, el ingenio y la innovación visual”.Ha sido uno de sus hijos, el crítico de cine del Chicago Tribune Michael Phillips, el que ha confirmado a través de Twitter la muerte de su famoso padre.Nacido el 13 de abril de 1924 en Columbia (EE.UU), Donen fue un gran aficionado al cine desde bien pequeño. Su admiración por Fred Astaire le animó a tomar clases de danza con solo diez años y, casualidades de la vida, acabó dirigiendo al célebre bailarín en Bodas reales (1951), su segundo largometraje, y Una cara con ángel (1957), al lado de Audrey Hepburn . “Vi a Fred Astaire en Volando hacia Río de Janeiro cuando tenía nueve años, y cambió mi vida. Me pareció simplemente maravilloso, y mi vida no era maravillosa”, dijo en una entrevista a Vanity Fair en 2013.Durante su juventud decidió poner rumbo a Nueva York para conseguir un papel como bailarín en la producción Pal Joey, en Broadway, donde conoció a Gene Kelly y se hicieron buenos amigos, hasta el punto que Kelly le ofreció trabajo como su asistente. El actor acabó codirigiendo junto a Donen e interpretando junto a Debbie Reynolds y Donald O’Connor Cantando bajo la lluvia, considerado por los expertos como uno de los mejores musicales de la historia del cine, el más emblemático de la época dorada de Hollywood. Con Kelly repetiría compartiendo dirección en la comedia musical Siempre hace buen tiempo (1955), que obtuvo dos nominaciones al Oscar.Donen logró la Concha de Oro del festival de San Sebastián en 1967 por Dos en la carretera, una road movie sobre un matrimonio en crisis protagonizada por Audrey Hepburn y Albert Finney. Precisamente, el actor británico falleció hace un par de semanas a los 82 años a causa de un cáncer de riñón.En 1969 rodó una atrevida tragicomedia de temática gay con Richard Burton y Rex Harrison que llevaba por título La escalera y que giraba en torno a una pareja de peluqueros homosexuales que se veían envueltos en situaciones desagradables al ser acusados de escándalo a la moral. La película no pudo estrenarse en España hasta 1976.Asimismo, se atrevió con el musical fantástico El pequeño príncipe basado en El principito, el cuento homónimo del escritor francés Antoine de Saint-Exupery con Bob Fosse y Gene Wilder en el reparto e incursionó sin éxito en la ciencia ficción con Saturno 3 (1979) con Kirk Douglas, Harvey Keitel y Farrah Fawcett. Su última película fue la comedia Lío en Río (1984), protagonizada por Michael Caine y una jovencísima Demi Moore. En 1999 se despidió de las cámaras con el telefilme dramático Cartas de amor.