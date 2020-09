Muere Stevie Lee, ex luchador de wrestling y conocido por la película de parodias ‘Jackass’

Escuchar Nota

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 10, 2020

WCPW is saddened to learn of Puppet's passing. He is a former WCPW Midget Champion, among his many professional accolades. Our thoughts are with his family and friends during this difficult time.#WCPW #Puppet #WindyCityProWrestling https://t.co/CtRluZBS0s — The Official WCPW (@OfficialWCPW) September 11, 2020

, conocido por su aparición en el documental de, falleció el miércoles por la mañana en su casa a los 54 años. Se desconocen las causas del fallecimiento. La familia lo ha informado a través de un comunicado en: "Fue amado por muchos y tiene muchos amigos que eran como familiares, fanáticos que lo adoraban". La plataforma de recaudación ha iniciado una campaña para recoger fondos y "darle a 'Psycho Dwarf' el mejor lugar de descanso posible".Participó en, película-documental con la mayor compilación de bromas, trucos y parodias, y también en(TNA), la segunda mayor empresa de lucha libre profesional en, que ahora se llama. La empresa ha compartido una emotiva declaración al enterarse de su muerte: "Con gran tristeza que nos enteramos del fallecimiento de Stevie Lee".Lee apareció también en Oz The Great and Powerful, y tuvo la oportunidad de hacer un cameo en. Fue la estrella, ha comentado el diario The Sun, de la serie de televisión de Spike Half Pint Brawlers.Algunos internautas han respondido al post de Impact Wrestling: "Descansa en paz, Stevie". Los fanáticos de lahan recordado su paso por el programa.