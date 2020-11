Muere trabajador al caer de un décimo piso; lo incineran para ocultar el accidente

Escuchar Nota

La familia de un trabajador de la construcción denunció ante laocultó que murió al caer desde un décimo piso y les dijeron que había muerto de un infarto.“El acta de defunción dice que él falleció de infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial y él no tenía ninguna enfermedad, pero se cayó de diez pisos. ¿Por qué ocultar todo lo que pasó?”, cuestionó Edith Martínez , viuda del trabajador.El pasado 11 de noviembre,La viuda del obrero denuncia que la empresa. Presuntamente obligaron a otros trabajadores a levantar el cuerpo sin dar parte a los servicios de emergencia ni a las autoridades y lavaron el piso para quitar una mancha de sangre.Cabrera Escalona tenía 25 días de haber sido contratado como colocador de puertas por la empresa International Door and Hardware, S.A de C,V, que presta sus servicios en el complejo habitacional.La viuda relata que el ingenierole habló por teléfono para informarle que su esposo había sufrido un infarto.“Él me dijo que había ido a un hospital cuando nunca lo llevaron a un hospital”, afirmó su esposa.Cuenta también que la empresa trasladó el cuerpo a la“Me dijeron definitivamente: es que de aquí no se puede ir si no se va incinerado”, refirió la esposa.En la copia del acta de defunción número 1679 se estipula que murió por infarto, y aparece el nombre de la jueza 19 del, sin embargo, el documento no tiene la firma de la jueza ni sellos de ninguna autoridad.En la Consejería Jurídica y servicios legales delLa viuda de Fernando asegura que fueron compañeros de su esposo quienes le dijeron que circulaba un video donde se veía que había caído del edificio. La familia interpuso una denuncia ante la procuraduría de justicia capitalina.“Su esposo cayó de un décimo piso, su esposo no murió de ningún infarto. Eso es lo que le están ocultando a usted, y no le quieren pagar su indemnización”, concluyó Edith Martínez.