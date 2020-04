Muere trabajador del Metro a causa del coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un trabajador del Sistema de Transporte Colectivo (STC) murió por Covid-19, informó el organismo.



El empleado, de quien no se dieron datos de identificación más que tenía 55 años, se desempeñaba como técnico de mantenimiento en el área de Instalaciones Fijas y Coordinación de Vías en el horario nocturno de las 23:00 a las 06:00 horas.



El 8 de abril presentó síntomas, por lo que fue hospitalizado en el Hospital Durango. El 15 de abril fue trasladado al Hospital Enrique Cabrera de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.



La mañana de este sábado sus padecimientos se complicaron y tras un paro cardiorespiratorio murió, informó el STC.



Los familiares del trabajador, incluidos dos hermanos que también laboran en el STC, están aislados.



También se aplicaron pruebas de detección a los compañeros de trabajo que tuvieron contacto con la víctima.



El STC afirmó que hasta el momento no se han detectado más casos positivos.



Al momento sólo se cuenta con resultados negativos y no se reporta contagio comunitario dentro del área laboral”, informó en el organismo en un comunicado.



El STC afirmó que aplica las medidas sanitarias en todas las áreas del sistema para evitar contagios y proteger a sus trabajadores.



Por su parte, el STC y el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC lamentaron el fallecimiento del trabajador que llevaba 26 años en el Metro.