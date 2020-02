Muere trabajador en Deacero

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un trabajador de Deacero perdió la vida al ser presuntamente prensado por una máquina la noche del sábado cuando realizaba sus labores; Familiares del hoy occiso asegura que personal de la empresa no ha mostrado interés en la resolución.



Compañeros de trabajo les informaron que fue cerca de las 20:00 horas cuando los hechos ocurrieron en el interior de las instalaciones ubicadas en la carretera Saltillo-Monterrey, donde Gerardo Alfredo Cerda González de 32 años, se encontraba realizando sus tareas de montacarguista.



Sus compañeros lo llevaron de inmediato a la enfermería para recibir atención médica y ya no volvieron a saber de él, a pesar que ingresó consciente al área.



Se dio a conocer que a la empresa ingresó una ambulancia particular, pero él no fue trasladado, pues ya se encontraba sin vida y después de varios minutos se llevó el cuerpo al anfiteatro del Hospital Universitario.



Los familiares señalaron que el personal de la industria acudió a buscar a la esposa del fallecido, pero solamente le informaron que había llegado al nosocomio en estado delicado sin mencionarle que ya había perdido la vida.



Aseguran que la empresa omitió el aviso a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, quienes hasta la mañana del domingo se enteraron de lo ocurrido.



Ante lo sucedido familiares denuncian la falta de atención por parte del personal encargado de Deacero.