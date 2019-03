Muere tras entrenamiento el nadador Kenneth To

El nadador hongkonés Kenneth To falleció a los 26 años, tras sufrir un desmayo durante una concentración en Florida, anunció este martes el Instituto de Deportes de Hong Kong.Según esta fuente, To, miembro del equipo australiano antes de pasar a formar parte de la selección de Hong Kong, su país natal, completaba una concentración de tres meses en la Universidad de Florida."Se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue llevado al hospital donde desafortunadamente falleció", indicó en un comunicado el instituto, "profundamente conmocionado y triste" por la noticia."Sin dolor no hay paraíso... RIP", escribió en las redes sociales el varias veces campeón olímpico chino Sun Yang, que fue compañero de To en el relevos 4x100 metros de los Juegos de China 2017.En su carrera To ganó el oro del relevo 4x100 metros en los Juegos de la Commonwealth 2014 y la plata mundial en el relevos 4x100 m estilos en 2013 con el equipo australiano, país en el que creció. En 2016 comenzó a competir con Hong Kong.