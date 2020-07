Muere tras volcar su vehículo en Libramiento; sus acompañantes fueron hospitalizados

Escuchar Nota

Arteaga, Coah.- Cuatro amigos que presuntamente se embriagan terminaron su paseo en tragedia, al sufrir la volcadura que dejó como saldo tres personas lesionadas y una más sin vida.



El accidente se registró en el kilómetro 8+500 del libramiento Oscar Flores Tapia, donde los viajantes sufrieron el imprevisto que movilizó a las autoridades y cuerpos de auxilio.



Los amanecidos viajaban en un automóvil Chevrolet Best por dicha carretera en dirección a Ramos Arizpe, tras presuntamente haber ingerido bebidas embriagantes durante parte de la noche.



A la altura del parque industrial Server, el chofer perdió el control del volante debido al exceso de velocidad pero también a una dormitada, saliéndose del camino y volcando aparatosamente.



Tras el percance, los cuerpos de auxilio arribaron al sitio para atender a los heridos, identificándolos como Juan Antonio Rocha, Marco Emanuel Alonso, José Antonio Sánchez y otro que no pudo ser identificada, mismos que fueron llevados a diversos sanatorios de Saltillo.



Minutos después de su ingreso al Hospital Universitario, Juan Antonio de 21 años dejó de existir al no soportar las secuelas de las lesiones sufridas en el accidente.



Una vez confirmado el deceso, autoridades ministeriales acudieron para tomar conocimiento, mientras abrían una investigación y ponían bajo arresto al causante de la tragedia.