Muere un hombre tras podar jardín

Luego de sufrir un infarto mientras trabajaba en el interior del fraccionamiento residencial Lenna, un jardinero murió ayer por la mañana.El reporte de los hechos se realizó alrededor de las 9:30 horas, cuando el hombre de entre 60 y 70 años, quien no fue identificado, se encontraba arreglando el jardín de una vivienda de la calle principal.De manera repentina se desplomó y quedó tendido en la banqueta, por lo que vecinos del sector solicitaron ayuda al 911.Paramédicos de Bomberos llegaron al lugar para valorar al jardinero, sin embargo, este ya no contaba con signos vitales, pues aparentemente sufrió un paro cardíaco, por lo que fue declarado sin vida.Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona donde quedó el cuerpo, mientras que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo la recolección de evidencias.Los restos del hombre fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley, en espera de que pueda ser identificado por algún familiar, ya que al momento de su muerte no portaba ningún documento que avalara su identidad.