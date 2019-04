Muere terrorista cuando colocaba bomba en una universidad

Un terrorista murió este jueves al estallar bomba que intentaba colocar en el interior de los baños de una universidad privada del este de Kabul y que dejó además tres jóvenes heridos de levedad por la explosión.La detonación se produjo hacia las 10.30 (6.00 GMT) en la Universidad Jahan, cuando "un terrorista trataba de colocar explosivos en los baños" del centro privado, afirmó a Efe el portavoz de la policía capitalina, Basir Mujahid."Los explosivos se detonaron prematuramente y el hombre murió", aclaró el portavoz.La explosión se produjo cuando la mayoría de los estudiantes se encontraban en clase, por lo que, salvo algunos heridos con lesiones menores "en el primer piso del edificio de la universidad", la mayoría de los jóvenes resultaron ilesos.Las heridas se debieron a "pedazos de vidrios rotos de las ventanas", concluyó Mujahid.Las instalaciones fueron acordonadas inmediatamente por los cuerpos de seguridad que han iniciado una investigación sobre el fallido atentado cuya autoría, hasta el momento, no ha sido reclamada por ningún grupo terrorista.Después de la explosión, las actividades de la universidad fueron suspendidas y los estudiantes fueron enviados a casa."Estábamos en clase en el piso superior del edificio cuando hubo una gran explosión, primero estábamos conmocionados, después supimos que no hubo daños ni perdidas", dijo a Efe Muqtader Faizi, un estudiante que se encontraba en la universidad en el momento de la explosión.Ataques como este son frecuentes en centros educativos en el oeste de la ciudad contra la minoría Hazara, sin embargo en el resto de la urbe los centros educativos no cuentan con personal o medidas especiales de seguridad al no sentirse un objetivo de ataques de grupos insurgentes.