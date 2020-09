Muere una mujer mientras caminaba por Montañas de Santa Monica en medio de ola de calor

Escuchar Nota

, en un fin de semana de calor e incendios forestales. Las autoridades del condado de Los Ángeles cerraron los senderos después del fallecimiento.La mujer, de 41 años, caminaba con un amigo por un sendero cercano a la ciudad de Calabasas cuando empezó a sentirse mal y sufrió un colapso, según dijo la ayudante del. La causa de la muerte aún no se ha determinado, pero Navarro ha dicho que no se tiene sospecha de crimen.La unidad del departamento del sheriff que se encarga de las labores de rescate en el área dijo que respondió el sábado a varios rescates relacionados con la ola de calor que asola a California.El domingo se dieron temperaturas récord en todo el, alcanzó los 121 grados. La máxima anterior en la localidad había sido de 119. Con 103 grados antes de las dos de la tarde, San José también batió el récord que se había registrado en 1923.La ola de calor, la segunda en menos de un mes, también provocó apagones en millones de domicilios. La red eléctrica del estado había advertido previamente de la situación y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, instó a apagar los electrodomésticos, dejar los termostatos a 78 grados y apagar las luces que no hicieran falta. “Necesitamos que todos los californianos ayuden a conservar energía”, explicó.Con información de La Opinión