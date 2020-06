Muere uno de los médicos chinos que despertaron negros de un coma por Covid-19

Escuchar Nota

¿POR QUÉ DESPERTARON NEGROS?

, pero se hizo tristemente famoso después de despertar de un coma provocado por el coronavirus con un color de piel mucho más oscuro.El doctor Hu Weifeng, urólogo en el Hospital Central de Wuhan , murió el pasado viernes después de cuatro meses de tratamiento de la Covid-19 y de problemas asociados, informa France 24 citando a la agencia Afp.El médico es la primera víctima mortal del coronavirus en. Hu se convirtió en una preocupación nacional después de que los medios chinos mostraran imágenes en las que se apreciaba su piel ennegrecida debido al daño hepático causado por el tratamiento de la Covid-19.Su compañero Yi Fan mostró síntomas similares, pero se recuperó y ya ha recibido el alta. Su color de piel ha vuelto a ser el anterior a la infección.¿Qué les pasó? Gianni Sava, profesor de Farmacología en la Universidad de Trieste y experto en la Sociedad Italiana de Farmacología aclaró al Corriere della Sera que tenía "una hipótesis". Entre los fármacos utilizados en China,, se pueden generar algunos eventos adversos que pueden provocar daños al hígado: se puede hablar de ictericia hepática", explicó, "la piel cambia y amarillea, volviéndose más oscura, pero no tan negra como se ve en la foto. Sin saber qué se ha hecho con estos médicos, es imposible dar una explicación más clara, ser más concreto".También se ha señalado este efecto después de usar la ribavirina-interferon alfa. En Francia, un estudio médico consignó la hiperpigmentación a nivel de la mucosa oral en 16 pacientes (21% del total) con hepatitis C. Finalmente, la guía china para el tratamiento de la enfermedad también recomienda usar medicina tradicional, de la que no se pueden excluir efectos colaterales si interacciona con los antivirales suministrados a los pacientes enfermos de Covid-19.El examen histológico de las áreas afectadas por la hiperpigmentación en pacientes tratados con cloroquina, evidencia un aumento de la melanina epidérmica y el depósito de hemosiderina [pigmento de color amarillo que deriva de la hemoglobina cuando hay más hierro del necesario en el cuerpo] en la dermis. El efecto pigmentante provocado por algunos fármacos tiende a ser reversible, pero es lento y depende de las dosis utilizadas.