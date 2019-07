Muere youtuber creador de ‘The King of Random’

El 'youtuber' Jonathan Grant Thompson, creador del canal sobre ciencia y experimentos 'The King Of Random', falleció en la noche de este lunes a causa de un accidente de parapente en Utah.Según las primeras investigaciones, Grant Thompson, de 38 años, estaba practicando un vuelo en las inmediaciones del parque estatal Sand Hollow antes de que su cuerpo fuese hallado sin vida varias horas después gracias al mecanismo de geolocalización con el que estaba provista la cámara GoPro que portaba consigo.Las autoridades continúan analizando las imágenes grabadas en el dispositivo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.La combinación de Thompson de ciencia vanguardista, tutoriales estrafalarios y explicaciones fáciles de entender, demostró ser una receta viral en Youtube, donde su canal, The King of Random, logró una audiencia de más de 11 millones de seguidores y acumuló más de 2 mil 500 millones de visitas, mientras de vez en cuando, tenía problemas con las autoridades en el vecindario de Utah cuando filmaba sus shows en su patio trasero.En su canal oficial de Youtube, un vídeo con una imagen fija de su creador fue compartido este martes a modo de homenaje."Es muy triste informar a todos que Grant Thompson falleció anoche", indica el texto que acompaña a esta última publicación, en la que aseguran que "Grant tenía un gran amor y aprecio por sus admiradores" e invitan a realizar "un acto aleatorio de amor o bondad en honor a 'The King of Random'"."El legado de Grant vivirá en el canal y en la comunidad global que creó", concluye el texto.Thomson contó que el canal surgió de su interés por aprender el funcionamiento interno detrás de las necesidades básicas de la vida moderna, un pasatiempo provocado por sus temores durante la crisis financiera de 2008."Hubo muchas ejecuciones hipotecarias de bienes raíces y se habló de depresión y quería ser el tipo que estaba preparado para cualquier emergencia", dijo Thompson en un video publicado el año pasado. "Así que estaba desarmando microondas y jugando con la electrónica, e intentando descubrir cómo funcionaba la sociedad, y cómo hacer ingeniería inversa en casa".Él comenzó el canal en 2010 después de enseñar a su hermano y a un amigo algunos de los experimentos que había grabado. Su amigo le dijo, "tío, eres como el Rey de lo Raro (King of Random)", inspirando así el nombre de la cuenta de Youtube.En un canal "dedicado a explorar la vida a través de todo tipo de trucos, experimentos y proyectos extraños de fin de semana", Thompson se presentó como una combinación de Bear Grylls y MacGyver mientras desarrollaba proyectos de ciencias en su patio trasero, compartía consejos de supervivencia dignos del apocalipsis zombie y narraba proyectos de bricolaje en casa.Sus videos, que él describía como "ciencia loca", pasaron de trucos pequeños potencialmente útiles, como obtener una mejor recepción del teléfono celular o a encender hogueras con una botella de agua de plástico, a extraños procedimientos para derretir proyectiles de bala. Un video sobre cómo cocinar gominolas en forma de Lego se volvió viral, con más de 34 millones de visitas y sumando.También disfrutó en proyectos científicos con explosiones, desde la creación de pólvora casera hasta convertir botellas de agua en objetivos explosivos para la práctica de tirachinas. Ese género particular de video finalmente lo llevó a la cima.En enero de 2018, la policía en el sur de Jordania, un suburbio de Salt Lake City, comenzó a investigar después de que una persona les enviara un enlace a un video de Thompson creando una "bomba" introduciendo hielo seco en una botella de Coca-Cola, informó el Tribune. Un mes después, las autoridades se presentaron en su casa cuando una explosión estalló lo suficientemente fuerte como para sacudir una estación de bomberos cercana. Esta vez, dijo la policía, Thompson explicó que había encendido una pila de polvo misterioso, posiblemente de fuegos artificiales desmontados.Fue acusado de dos cargos por un delito grave de segundo grado, por tenencia de un dispositivo explosivo. Negó que hubiera hecho algo inseguro, y lamentó al Tribune que el arresto "hace que parezca que soy un YouTuber irresponsable que está explotando cosas sin sentido". Cuatro meses después, llegó a un acuerdo con los fiscales: anularían los cargos si hacía dos videos advirtiendo a sus seguidores que tengan cuidado con los experimentos con explosivos. También prometió no molestar a sus vecinos con ninguna otra explosión fuerte mientras filmaba su programa.Thompson comenzó a hacer parapente hace unos cinco meses, dijo su hermano Mark, a TMZ. El lunes, la estrella de YouTube despegó cerca del Parque Estatal Sand Hollow en Hurricane, Utah. La policía comenzó a buscarle cuando no regresó, como estaba previsto, y pronto pudo determinar su última ubicación GPS conocida, informó el Tribune.Un helicóptero médico localizó su cuerpo y el parapente. La policía recuperó el video captado durante el siniestro. La policía no sospecha que el accidente fuera provocado o intencionado, según el Tribune.Antes de su muerte, Thompson había dejado de ejercer como presentador del canal, para cambiar a un rol detrás de la cámara, trayendo a nuevos conductores para que pudiera pasar más tiempo con su esposa y sus cuatro hijos.Les dijo a los televidentes que anteriormente había estado trabajando "16 horas al día, seis o siete días a la semana", y que estaba cerca del agotamiento. "Al principio, fue realmente divertido ver los videos, pero cuando todo comenzó a crecer, esa carga se hizo cada vez más pesada y yo era el único que la llevaba", dijo."No pude encontrar una manera de mantener el equilibrio por mi cuenta". Sin embargo, el canal siguió creciendo sin Thompson frente a la cámara, y el año pasado le dijo a los espectadores que trabajar con un personal más amplio y un horario de filmación más ambicioso había cambiado su vida. "Me siento mejor que nunca y me siento muy optimista sobre el futuro", dijo. "Los amo chicos."