Mueren 14 personas tras derrumbe de edificio en Pakistán

Ciudad de México.- Un edificio residencial de cinco pisos colapsó hoy en la zona de Karachi Gulbahar, en un incidente en el que murieron 14 personas, 17 resultaron con heridas graves y 32 más fueron llevadas al hospital con lesiones de mediana y baja magnitud.



Los integrantes de los equipos de rescate continuaron algunas horas removiendo los escombros del edificio buscando más personas, aunque se sospecha que no quedan más víctimas, informó The Dawn.



La primera respuesta a este incidente fue de los vecinos y los integrantes de las fuerzas de seguridad que se encontraban por la zona y poco después arribaron los equipos especializados.



A pesar de que acudieron los profesionales a este lugar, los familiares y vecinos de la zona aseguraron a los medios locales que las labores de rescate no se realizaron de forma correcta.



En enero la administración de la ciudad solicitó a los habitantantes de al menos 380 edificios que los desalojaran porque resultaban peligrosos, aunque no en todos aceptaron esta propuesta. Las autoridades locales supervisan si este fue uno de los edificios a los que se les notificó.



De igual manera se revisa si contaban con los permisos de construcción para realizar las modificaciones a la estructura original o al terreno en el que este edificio fue construído, informó Tribune Pakistán.