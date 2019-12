Mueren 17 personas tras derrumbarse un muro en la India

15 people died and several injured as a wall collapse on houses in tamilnadu coimbatore district Mettupalayam (ooty),severely injured were hospitalised Ndrf and sdrf r on the spot in rescue operation. pic.twitter.com/wwerwirQXI — Nomula srinivas (@Nomulasrinivas4) 2 de diciembre de 2019

Al menoscuando un gran muro se desplomó encima de sus casas a raíz de las fuertes lluvias, informó la policía.Las víctimas, entre las que figuran dos niños, vivían en un pueblo en el estado sureño de, donde se han registrado lluvias torrenciales, dijo la policía.La pared dese desplomó hacia las 05H30 locales, a unos 50 km al norte de Coimbatore, según informó el diarioLos derrumbes de edificios y viviendas mal construidos o mal mantenidos son frecuentes en India en la, que se extiende entre junio y agosto.En julio, 30 personas fallecieron enal desplomarse una pared.En, el gobierno estatal ha establecido. Los barcos se han mantenido listos para evacuar a las personas si es necesario, aseguró la Corporación Chennai. Se utilizarán más de 600 bombas de agua para eliminar la acumulación de agua en áreas bajasm, informaEl departamento reunido pronosticó fuertes lluvias sobre el suroeste del Mar Arábigo y el Océano Índico Ecuatorial contiguo y sobre Lakshadweep y el área adyacente de Maldivas y el Sudeste del Mar Arábigo a lo largo de la costa de Kerala durante un par de días. También se ha emitido una advertencia.Se aconsejó a los pescadores de la zona que no se aventuraran en estos mares hasta el jueves.