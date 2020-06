Mueren 3 personas por beber gel antibacterial en EU

Escuchar Nota

"Existe un antídoto contra el envenenamiento por metanol, pero debe ser cuanto antes a un paciente. Una atención pronta aumenta las posibilidades de recuperación", dijo Kunkel.



.-, en que una las personas quedó completamente ciega y otros tres fueron reportados en estado crítico. Los funcionarios estatales informaron queUno de los primeros casos fueron reportados por el Centro de de Control de Envenenamiento de Nuevo México fue reportado a principios de mayo, el resto de los casos ocurrieron posterior al 29 de mayo.Aclararon que, dijo que. El comunicado de las autoridades dellega días después de que lainstara a las personas a no usar productos geles antibacteriales de Eskbiochem SA debido a la posible presencia de un químico tóxico.Brandon Warrick, profesor asistente en la Universidad de Nuevo México y especializado en medicina de emergencia, toxicología médica y adicción, le dijo al diario The New York Times queAclaró que las intoxicaciones por metanol se han producido en momentos en que es difícil encontrar encontrar alcohol,En medio de la nueva pandemia de coronavirus, los expertos en salud, incluidos losrecomiendan lavInformación por Milenio