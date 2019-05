Mueren 4 niños en Venezuela de cáncer por escasez de medicinas

La muerte de cuatro niños en el Hospital Público José Manuel de los Ríos en Caracas, Venezuela generó una ola de condena en las redes sociales, entre representantes de grupos de derechos humanos y la oposición.La madre de una de ellos, identificada como Jennifer Guerrero, de 30 años, protestó a las afueras del hospital por la muerte de su hijo y de tres niños más; en la manifestación, participaron algunos familiares y enfermeras.De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud de Venezuela, la mortalidad de niños de 0 a 1 años, aumentó 30 por ciento a 11 mil 466 casos en 2016 respecto al año anterior.Juan Saavedra, gerente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela dijo que no hay información sobre mortalidad infantil por cáncer y agregó que en 2017 se reportaron 26 mil 510 muertes por cáncer, 15 por ciento más que el año anterior y resaltó que la lucha contra la mortalidad de esa enfermedad se basa en dos puntos principales “diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y Venezuela se estanca faltando las dos cosas”.Los cuatro pequeños fallecidos formaban parte de un grupo de 30 niños en el hospital, que esperaban ir a Italia para recibir un trasplante de médula ósea por un acuerdo del 2010 financiado por el gobierno venezolano que cubría el costo de la transferencia y operación.Debido a la falta de pago por parte de Venezuela el acuerdo está paralizado desde el 2018, dijo la abogada Katherine Martínez, directora de la Prepara Familia, que trabaja apoyando a las madres del hospital desde hace 11 años.El gobierno del presidente Nicolás Maduro responsabiliza de la muerte de los niños a Estados Unidos y dice que debido a sanciones impuestas por Washington no puede mover los fondos para costear la compra de medicamentos.Críticos y opositores dicen que ya antes de las sanciones, impuestas en agosto de 2017, el sector salud estaba en problemas.Virginia Segovia, presidenta de la Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer (Fundanica) en el estado Carabobo dijo que los datos de la Sociedad Anticancerosa son sólo sobre adultos y algunas fundaciones no gubernamentales que trabajan con niños con cáncer manejan únicamente datos locales no nacionales porque operan únicamente en algunos de los 23 estados del país.El canciller, Jorge Arreaza dijo que por las sanciones de Estados Unidos se han congelado mil 567 millones de euros de fondos oficiales en el Novo Banco de Portugal, de los cuales 5 millones se habían destinado a financiar trasplantes de médula ósea para 24 pacientes venezolanos.