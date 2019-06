Mueren 42 por dengue; gobierno no ha comprado insecticidas

Durante los primeros cinco meses de 2019, murieron 42 personas a causa del dengue, cuando en todo 2018 hubo 12 decesos por este padecimiento y el gobierno federal no ha comprado insecticidas para atacar el mosquito que causa el dengue y las muertes por esa enfermedad han aumentado 250 por ciento, de acuerdo con una investigación que publica la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad.Refiere que, además, hasta el 29 de mayo se tenían contabilizados 21 mil 76 casos de dengue, cuatro veces más que el año anterior, cuando hubo 5 mil 711 casos confirmados.Señala que de los más de 21 mil de este año, más de 8 mil casos son cuadros catalogados como “dengue con signos de alarma” y “dengue grave”, esto es el doble de casos alarmantes o graves acumulados en 2018, tal como revelan los boletines epidemiológicos semanales de la Secretaría de Salud federal.Destaca que, a pesar de ello, las autoridades federales no han comprado ninguno de los insecticidas requeridos para fumigación y control de esta enfermedad, transmitida por picadura de mosquito.Informa que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades –de la Secretaría de Salud federal– cuenta con un presupuesto de 192 millones 371 mil pesos para la adquisición de los pesticidas necesarios para su programa de vigilancia epidemiológica.Subraya que de esos recursos, al concluir mayo, el quinto mes del año, no se había ejercido aún ni un centavo del presupuesto asignado a dicho rubro, según los registros de las Secretarías de Hacienda y de Salud.Menciona que este programa tiene el objetivo de generar un “diagnóstico oportuno de enfermedades como tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, chagas”, entre otras enfermedades, para emprender a partir de dicho monitoreo las acciones requeridas, en beneficio de “la población vulnerable en las entidades federativas”.Revela que en 2017, la adquisición de pesticidas para la fumigación de comunidades vulnerables fue realizada por la Secretaría de Salud en marzo, y en 2018 la compra se concretó a principios de mayo. En ambos años, las autoridades adquirieron insecticidas y larvicidas.Reitera que hasta el 29 de mayo de 2019, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Cenaprece, sólo había empleado su presupuesto para contratar servicios de impresión, paquetería e importación y, tal como consta en la Plataforma Nacional de Transparencia, no ha realizado ninguna compra de insumos para el control de enfermedades transmitidas por vector, es decir, de enfermedades que pueden pasar de animales a humanos.Destaca que la Norma Oficial Mexicana 032-SSA-A2-2014, que establece los mecanismos oficiales para la vigilancia epidemiológica, así como para la promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, señala que la responsabilidad de realizar fumigaciones no sólo recae en la autoridad federal, sino también en las estatales, que tienen la obligación de realizar “Jornadas de Lucha contra el Dengue y fiebre Chikungunya”, cuyos resultados deben ser evaluados por la autoridad federal.Y concluye que la primera jornada nacional, efectivamente, se realizó entre marzo y abril de 2019 en todas las entidades de la república. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó entrevista al Cenaprece para conocer el resultado de esa jornada, en cada entidad, pero no hubo respuesta de ese organismo.