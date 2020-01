Mueren buscando a sus desaparecidos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Las familias de los desaparecidos de manera forzada en Coahuila están enfermando de manera alarmante, y peor aún, se reporta más de una docena de familias muertas durante el proceso de búsqueda para ver de nuevo a sus seres queridos o al menos acceder al derecho a la verdad.



De acuerdo con Raúl Reyes Covarrubias, padre de un joven desaparecido hace 11 años en la carretera 57, cuando viajaba por trabajo de Saltillo a Piedras Negras, existen 14 desaparecidos que no cuentan con familia directa que los busque actualmente.



Es decir, 14 familias murieron en la esperanza del reencuentro, lo que no significa que las autoridades paren la búsqueda de estas personas, debido a que sigue siendo su derecho.



“Además de ser un delito (la desaparición forzada), genera una serie de violaciones graves a los derechos humanos, tanto para la persona desaparecida como para sus familiares, entonces es una obligación del Estado investigarlas y una obligación de nosotros de buscarlas de manera permanente”, declaró Ricardo Martínez Loyola, comisionado estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.



Según Reyes Covarrubias, quien es activista de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), las principales víctimas indirectas son las madres y padres de quienes fueron desaparecidos desde que se deterioró de manera evidente la seguridad en el país.



El complejo andamiaje institucional de búsqueda y acompañamiento de las víctimas no permite confirmar de manera oficial la cifra de familiares muertos, lo desconocen la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y también la Fiscalía para Personas Desaparecidas, es un dato registrado solamente por los colectivos familiares.



Enfermedades



Aunque no solamente hay cifras fatales, también hay enfermos con diferentes niveles de gravedad que en total se agrupan en 119 de las 120 familias que en Saltillo están buscando a algún desaparecido.



“Hay muchísima gente enferma, por ejemplo, en Saltillo somos 120 familias, de las 120, 119 estamos enfermas, si acaso una solamente no ha reportado enfermos en estos 10 años de búsqueda, pero nosotros como colectivo sabemos que un 99% de las personas están afectadas”, aseguró Raúl Reyes Covarrubias.



Entre las enfermedades más comunes que registró la Fuuden están las complicaciones cardiacas, que incluyen presión arterial e infartos; también hay familiares enfermos de estrés, alopecia y cáncer derivado de los problemas emocionales que los afectan.



En algunos casos la presión y el estrés son incapacitantes porque afectan directamente al sistema muscular, y sufren las víctimas desgarres y entumecimientos.



“Hay gente que tiene cáncer, porque insisto que estas enfermedades son consecuencia del hecho victimizante, porque no tenemos reposo ni absolutamente nada, y al principio tuvimos muchas abstinencias porque no teníamos para comprar ni los medicamentos porque ni en el Seguro Social están en el cuadro básico los medicamentos para el estrés”, detalló Raúl Reyes.



Según el testimonio del representante de la Fuundec, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no reconoce que las enfermedades deriven de las desapariciones forzadas, por lo tanto no les brindan medicamentos necesarios.