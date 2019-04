Mueren dos en Acuña en festejos de Pascua

A pesar de los operativos de vigilancia y presencia llevados a cabo por las autoridades de los tres niveles tanto en este municipio como en el de Jiménez, Coahuila no se logró un saldo blanco.Luego que un acuñense muriera ahogado en las aguas del río San Diego.Todo parecía caminar a un domingo de pascuas sin incidente.Fue alrededor de las 6 de la tarde reportan la muerte de Uriel Cháirez Navarro, de 30 años.Esta persona había acudido al Río San Diego en compañía de unos amigos y familiares para pasar un día de campo festejando el “Día de la coneja”.En estado de ebriedad se le hizo fácil y se introdujo a las aguas de donde ya no salió, inmediatamente sus acompañantes solicitaron el apoyo de las diferentes autoridades.Fueron oficiales de protección civil y bomberos quienes se introdujeron a estas aguas, logrando rescatar alrededor de las 8:00 de la noche a la víctima.Para tomar conocimiento de este incidente acudieron hasta el lugar elemento de Fuerza Coahuila y Policía Estatal Investigadora, qué hacían su vigilancia en aquel sector.Enrique Cruz Botello, de 23 años señaló que se encontraban divirtiendo cuando su amigo Uriel Chairez, se introdujo al agua para ya no salir, versión corroborada por los demás testigos.Alrededor de las 3:00 de la tarde ingreso sin vida a la clínica 13 del Seguro Social una persona de nombre Cecilia Adriana Davis Villegas, de 62 años, con domicilio en la calle Niños Héroes 1985 de la colonia San Andrés.De acuerdo a la información de la Policía Estatal Investigadora esta mujer se encontraba en el rancho El Pastor que se encuentra en cercas del ejido Los Novillos y al momento de probar sus alimentos no pudo respirar porque se le atoró en su garganta.Siendo sus familiares quienes la llevaron de inmediato al hospital pero ya llegó sin vida, las causas de la muerte fueron asfixia por atragantamiento