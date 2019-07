Mueren gemelos tras ser olvidados por su padre en el coche

De acuerdo con los la Policía, Juan Rodríguez, estacionó su auto alrededor de las 8:00 de la mañana y cuando regresó a las 4:00 de la tarde, condujo un par de cuadras antes de descubrir que los bebés se encontraban en el asiento trasero.Tras escuchar los gritos del padre, quien decía “maté a mis hijos, los dejé en el carro”, un testigo llamó a la policía pero cuando llegaron los servicios médicos de emergencia, los bebés, de nombres Phoenix y Martiza no respiraban y tenían espuma en la boca.Aunque aún no se confirma la causa de la muerte de los bebés, medios locales dieron a conocer que el hombre fue interrogado y enfrenta cargos de homicidio por negligencia y homicidio involuntario, aunque no ha sido detenido.