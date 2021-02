Mueren hermanitos en incendio; niña volvió para rescatar a un bebé

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una niña de 11 años que ya estaba a salvo fuera de su casa en llamas en Nueva Jersey, regresó al fuego para tratar de rescatar a su hermano menor, pero ambos murieron.



La niña y su hermanito de 8 meses fallecieron en el incendio del miércoles por la noche en su casa en Martin Luther King Drive, Jersey City.



La Oficina del Fiscal del Condado Hudson dijo que la valiente menor fue declarada muerta en el lugar, mientras que el bebé fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde falleció poco antes de las 12:30 a.m. del jueves.



La madre de las víctimas y su otro hijo de 6 años sí pudieron evacuar la casa antes de que llegaran los bomberos, dijeron las autoridades. Sus identidades no fueron reveladas. Tampoco se ha divulgado la causa del mortal incendio, pero no se sospecha de criminalidad, reportó Pix11.



Una vecina que fue evacuada de su hogar cercano describió la aterradora escena. “Toda la casa estaba en llamas”, dijo. Agregó que su familia fue escoltada por la policía después de que la gente golpeara su puerta el miércoles por la noche diciéndoles que salieran.







Con información de El Diario NY.