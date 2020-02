Mueren los ocupantes de dos avionetas que chocaron en Australia

Escuchar Nota

"No estamos seguros de por qué ambos aviones estaban en la misma trayectoria o por qué estaban en esa área, pero desafortunadamente chocaron en el aire", dijo el inspector Koger.



تحطم طائرتين صغيرتين من طراز Piper PA-44-180 Seminole و Beechcraft D95A Travel Air بعد تصادم في الجو على ارتفاع 4000ft في بلدة Mangalore الاسترالية

"Es una gran tragedia para ambas familias ... es muy molesto para todos, incluidos los servicios de emergencia que tuvieron que ver esta escena hoy", dijo.



Four people killed when two small planes crash mid-air north of Melbourne, Australia.

después de quea unos 120 kilómetros al norte de Melbourne, en Australia.Uno de los aviones llevaba a unque había despegado del aeródromo de Mangalore poco antes de la colisión, que ocurrió alrededor de las 11:25 a.m, hora local de Australia.El otro avión despegó de un aeropuerto diferente, dijo el inspector de la policía de Victoria, Peter Koger."Se habló dey existe la posibilidad de que no se vean".El inspector Koger dijo que, mientras que el otro continuó por cierta distancia antes de estrellarse.Dijo que ambos habían sido "muy dañados" antes de tocar el suelo.y el primer accidente aéreo, dijo el inspector Kroger.Un portavoz de la Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil dijo que el incidente involucró unregistrado en la escuela de vuelo Moorabbin Aviation Services y un Beechcraft Travel Air registrado a un propietario privado en Tyabb, en la península de Mornington., dijo el portavoz, desafortunadamente las cuatro personas, quienes aún no han sido identificadas, murieron en las escenas del accidente.La policía está investigando y preparará un informe para el forense con la asistencia de laLa policía también está interesada en escuchar a cualquiera que pueda tener imágenes de la colisión en el tablero de instrumentos, que ocurrió cerca de la autopista Hume.