Mueren niños calcinados al incendiarse su tableta

Managua, Nicaragua.- Un niño de 4 años y una niña de uno, murieron calcinados en un incendio en Nicaragua, ocasionado por el recalentamiento de una tableta mientras su batería estaba siendo cargada, informó este jueves el Gobierno local.



El incendio ocurrió ayer en un barrio popular del oeste de Managua, cuando los niños estaban en compañía de su papá, mientras su mamá estaba trabajando, según la versión oficial.



“Una tablet electrónica conectada al tomacorriente (…) se recalentó y produjo el incendio que costó la vida de dos hermanitos”, informó la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.



El papá de los menores, Marvin Obando, afirmó que acudió de inmediato al cuarto donde estaban sus hijos, pero no llegó a tiempo, y vio que el varoncito estaba cubriendo con su cuerpo a su hermanita, a pesar de su corta edad.



“Gracias a él mi niña sobrevivió hasta las 3:40 de la mañana, me gustaría un aplauso para este pequeño”, dijo el joven papá, antes de romper en llantos.



El médico que atendió a los menores, Julián Corea, afirmó que el menor llegó con quemaduras en el 100 por ciento de su cuerpo, mientras que la niña tenía quemado un 98 por ciento.



Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) informaron que el niño murió anoche, mientras que la menor, con alguna esperanza de sobrevivir, falleció la madrugada de hoy, a pesar de los esfuerzos de un equipo de especialistas por salvar su vida.



Según la Dirección General de Bomberos (DGB), un equipo llegó rápidamente al lugar del incendio, pero aparentemente los niños ya habían sido retirados por su papá, aunque con pocas posibilidades de vida.



Las autoridades no habían confirmado la causa del incendio hasta que esta tarde fue mencionado por la también primera dama, Murillo.