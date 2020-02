Mueren por coronavirus dos pasajeros en crucero de Japón

Escuchar Nota

Japón.- Dos personas que estaban a bordo de un crucero Diamond Princess, que permaneció en cuarentena en Japón a comienzos de febrero y que se contagiaron con el coronavirus Covid-19 fallecieron en las últimas horas, informó hoy la cadena pública NHK.



Los fallecidos son un hombre y una mujer, de unos ochenta años de edad. NHK, que citó fuentes gubernamentales no identificadas, no informó de sus identidades ni su nacionalidad. Se trataría de las primeras muertes entre los más de 600 portadores confirmados del virus en el crucero.



El crucero, que quedó en cuarentena en el puerto de Yokohama el pasado 3 de febrero con 3 mil 700 personas a bordo, desembarcó ayer a más de 500 pasajeros al no detectarse el virus, pero se descubrió que cerca de 600 pasajeros o tripulantes se habían contagiado con el coronavirus que brotó en China.



Con información de EFE Y AFP