¿Muerte anunciada del Tiburón?

Veracruz.- Este martes se reunirán los dueños de los equipos de la Liga MX y en la mesa estarán varios temas que si bien no se concretarán desde esta tarde, sí marcarán el rumbo inmediato del futbol mexicano.



La desafiliación del Veracruz, el cambio de dueños del Querétaro y la reducción de extranjeros serán los principales debates, con un gran consenso sobre todo en el primero de estos temas, para que próximamente se concrete el adiós de Fidel Kuri y sus escualos.



La Asamblea de esta tarde será de la Liga MX con los dueños de los clubes, pero quien tendrá la última palabra para determinar el adiós de los Tiburones será la Asamblea de la Federación Mexicana de Futbol, a donde ya no acuden los dueños sino los representantes de cada rama y división del futbol mexicano.



Esta última deberá reunirse en los próximos días para que el Clausura 2020 ya pueda iniciar con 18 equipos, uno menos respecto al torneo actual.



La Liga MX ya trabaja en ese calendario alterno donde ya no aparecen los escualos. La reconfiguración no implica muchos problemas, luego de que desde hace varios meses el calendario ya no es “espejo” por fines televisivos, es decir, ya no se enfrentan los mismos equipos en el mismo número de Jornadas del Clausura y el Apertura.



De cualquier modo, la Liga desde hace varias semanas ha trabajado para orillar el adiós de Kuri mediante la recepción de demandas de los jugadores por falta de pagos, deudas que ascienden a alrededor de 100 millones de pesos. Además, el Veracruz mantiene una restricción de la FIFA para fichar jugadores porque ha perdido varios litigios por falta de pago a extranjeros como Matías Cahais, Matías Santos, Bryan Carrasco y Joe Abrigo.



La desafiliación del Veracruz está sustentada en el Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede de la FMF, que establece como factores para ello, entre otros, el que un afiliado incumpla con sus obligaciones financieras.



Pero el Veracruz no solo debe sueldos y está maniatado por FIFA, sino que a la FMF le debe alrededor de 7 millones de pesos hasta por arbitrajes. Todos los equipos depositan en una cuenta los pagos por cuotas federativas y multas, pero ninguna de ellas las ha cumplido el Veracruz.



Más allá del tema de los Tiburones, otro que se tratará será el del incremento de equipos en la Leagues Cup, que se disputa en conjunto con la MLS y que en la última edición contó con 4 equipos mexicanos, a la espera de aprobar que en la siguiente sean 8 nacionales, contra 8 del circuito vecino.



