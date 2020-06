Muerte de ex funcionaria de Coahuila fue por broncoaspiración

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- María Mónica Muñoz Zúñiga, ex Secretaria Técnica de la Secretaría de Turismo, quien fue encontrada muerta en su domicilio este domingo, falleció broncoaspirada por alimento que ingirió poco antes de irse a dormir, confirmó la Fiscalía General del Estado.



De acuerdo con el dictamen del médico forense, la mujer de 39 años ingirió alimentos antes de irse a acostar a su recámara, el cual regurgitó mientras dormía, ahogándose debido a la posición en que se encontraba.



Muñoz Zúñiga, originaria de Torreón y quien según algunos reportes periodísticos tenía relación sanguínea con el matamorense Juan Manuel Muñoz Luévano, preso en Estados Unidos, había laborado durante varios años en diversos sectores de la administración pública, entre ellos el Congreso del Estado.



En 2016, fue excluida de una lista de 42 fiats notariales que entregó el ex Gobernador Rubén Moreira Valdez, justo poco después de la detención de Muñoz Luévano en España.



La mujer fue encontrada el domingo por su sobrino Alfredo en la Privada Magnolias en Saltillo, quien relató que su familia estaba preocupada porque no contestaba llamadas telefónicas.



Las autoridades acudieron a dar fe del hallazgo y se llevaron el cuerpo para determinar las causas de la muerte de la mujer, quien aparentemente vivía sola.