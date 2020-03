Muertos por Covid-19 serán cremados y no tendrán velorio en casa en Tabasco

Escuchar Nota

Señala que el cadáver "deberá introducirse en una bolsa sanitaria con cierre hermético y plastificado, en la cual deberá ser colocada una ficha en el frente con los datos personales y una fotografía. Dicha acción, deberá realizarse dentro de la propia habitación de aislamiento, la cual posteriormente deberá ser desinfectada”.



Agrega que una vez cremado el cuerpo, “solo se podrá permitir la velación en los velatorios de los servicios funerarios, donde también deberán tomarse medidas de distanciamiento social”, por lo que según el artículo 16 “no serán permitidos los velatorios en domicilios particulares”.

a más tardar 12 horas después del deceso y no podrán ser velados en sus casas, sino en funerarias y con poca gente, de acuerdo con un decreto publicado el fin de semana en el Periódico Oficial del Estado.En el documento,El personal de los hospitales que entregue el cuerpo “deberá contar con el uso de delantal de manga larga, guantes de nitrilo y protección facial para evitar salpicaduras de líquidos corporales del cadáver”, indica.Menciona que no se pueden embalsamar ni hacer autopsias, salvo indicaciones en contrario de clínicas o autoridades.Establece que los fallecidos por la pandemia no podrán ser enterrados, sino cremados, y tampoco se permitirá que familiares tengan contacto con el cadáver que deberá estar en un féretro sellado.Indica que “el proceso de cremación deberá realizarse dentro de las primeras 12 horas del deceso”, y “evitarse una gran reunión en el crematorio, velatorio y en el lugar de entierro”.Asimismo, ante el fallecimiento de ciudadanos extranjeros por esta enfermedad “tampoco serán autorizados las salidas para traslados internacionales de los cuerpos, sino que estos también deberán ser cremados (en Tabasco)”.