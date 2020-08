Muestra, a 50 años, los ecos de Stonewall

Escuchar Nota

Saltillo.- Preocupado por dar voz a los que no la tienen, el periodista José Manuel Rodríguez repite una vez más la hazaña y logra darle a CNN en Español el Premio GLAAD 2020 al Mejor Segmento de Revista, por su trabajo Después de Stonewall, el cual proyectará de nueva cuenta la cadena esta noche.



En charla con Zócalo, Rodríguez, quien escribe y presenta este especial, da detalles sobre su trabajo periodístico, que inicialmente pensaba como un documental acerca de los principales problemas que afectan a la comunidad LGBTQ en Estados Unidos, después de 50 años de la violenta redada policial de 1969 en las afueras del bar The Stonewall Inn en Nueva York, un episodio que potenció la lucha por los derechos de esta comunidad.



“Un mérito que tuvimos fue que nos preocupamos de poner historias humanas, sentidas, los personajes son claves”, detalla el periodista, “que un ser humano te cuente de su historia lo que ha vivido, es lo que le da fuerza a este formato”.



Con una respetada trayectoria en el periodismo, Rodríguez, destaca la evolución de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en cuanto al robustecimiento de los temas que se informan a la audiencia.







“Es una gran ventaja que existan los medios digitales para contribuir a una agenda noticiosa mucho más frondosa”, destaca, “y una de las virtudes que tiene la televisión por cable, en comparación con la señal abierta, es que podemos poner ciertos temas sobre minorías que no son temas muy presentes en la cobertura de otros medios. Tenemos mucha responsabilidad (los medios), podemos poner ciertos temas para que donde no hay mucha aceptación, estos temas puedan ser discutidos y comprendidos”.



Entre los hitos más importantes del período que aborda el especial, se destacan la inclusión de las minorías por género en la política, la compleja realidad que viven las mujeres y hombres transgénero y la forma en que la televisión retrata a la comunidad LGBTQ.



También, el tema sobre los derechos de adopción por parte de parejas del mismo sexo y las objeciones que enfrentan a menudo por razones religiosas.



“Descubrimos que había cosas muy interesantes que contar, por ejemplo, cómo los medios de comunicación han ido relatando estos hitos de la comunidad”, refiere Rodríguez.