Muestra ‘Cadete’ cómo usar el cubrebocas

“Estamos realizando labores de perifoneo, recorriendo la ciudad, y sí nos encontramos constantemente a gente que trae cubrebocas sin que le tape nariz y boca. Tenemos que difundir su correcto uso, si no de nada sirve”, comentó.

“Así como nuestro elemento K9, de la policía de Saltillo, tú también has buen uso de esta herramienta de prevención durante la contingencia. Recuerda que la lucha contra el Covid-19 es tarea de todos”, escribió el Edil.

Ante la frecuencia con la que se hallan peatones que parecen no saber usar el cubrebocas, se promueve su correcto uso con, un elemento de las unidades K9.consideró necesaria la campaña, ya que al menos 10% de población no sabe cómo usarlos correctamente.La oficial consideró necesario difundir por todos los medios posibles no solo el uso obligatorio del cubrebocas, sino cómo emplearlo.De igual forma, el alcalde Manolo Jiménez Salinas subió en sus cuentas de redes sociales la foto de “Cadete”, donde enseña cómo se debe emplear el cubrebocas para reducir la dispersión de partículas de saliva.. Se trata de pastores belgas malinois, pastores alemanes y labradores, tres de ellos asignados a la Unidad de Prevención del Delito, tres al Grupo de Reacción Sureste y los siete restantes a la Policía preventiva.La duración del adiestramiento es de ocho meses, y un mes más de capacitación de los manejadores del can.