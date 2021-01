Muestra Darío Vital su lado más íntimo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Darío, el vocalista de la banda mexicana de rock Comisario Pantera, lleva el amor por existir en su apellido: Vital. Y no solo su nombre lo precede, también lo hace su música, como muestra en Vitálico, proyecto solista en el que deja entrever esa pasión por vivir, especialmente en Fuera de este Mundo, su sencillo más reciente.



En esta canción el músico explora esa sensación de la que todos carecemos en este momento de encierro y confinamiento: la cercanía de los seres queridos. Ya que es un alegre canto a la necesidad de estar al lado de alguien y desaparecer o, como dice la letra: “quiero que vengas tú conmigo a un lugar fuera de este mundo y vivir siempre tan felices bajo la luna”.



“Fuera de este Mundo es una canción que trata sobre estar cerca de esas personas que te hacen sentir querido realmente, y que sin importar en donde estemos, serán nuestro hogar. Creo que la situación que estamos viviendo nos enseña exactamente eso: que más allá de todo lo que podemos tener, lo importante es la familia, los amigos y las personas con quienes podamos compartir la vida”, explicó el cantante.



Pero, ¿por qué el líder de una de las bandas jóvenes más representativas del rock alternativo mexicano se volcaría a un proyecto solo? Para Darío la respuesta es fácil: creatividad. Según explicó a Zócalo la idea surgió porque “tenía una inquietud. Creo que cuando uno tiene una banda que, como en el caso de Comisario, sea reconocida y que la gente la quiera, el público te etiqueta y es una marca difícil de quitar. Y aunque me encante el rocanrol, quería explorar otras facetas”.



Tiempo de pensar



El tiempo perfecto para explotar esa creatividad reservada fue el confinamiento del año pasado, ya que en esos meses comenzó a trabajar algunas canciones que ya han sido liberadas en plataformas: Y sin Saber, Para Hacerte muy Feliz y Fuera de este Mundo.



Así el público que disfruta del rock suave y casi nostálgico de Comisario Pantera, podrá conocer otras aristas del líder, las cuales mezclan sonidos que es difícil relacionar con la banda, ya que como admite “esto lo hice para no comprometerla”.



“Un proyecto así ayuda a que pueda darme a conocer más como la persona que soy, sin romper el lineamiento de la banda y que en el caso de Comisario sí es muy fuerte: nunca tomamos una decisión personal porque somos un grupo. En Vitálico tengo más libertad para decir lo que yo pienso: cómo percibo el amor, las relaciones y demás



“Las canciones que he sacado son temas que hablan realmente de cómo yo vivo el amor con mi pareja, cómo nos llevamos. Abro una parte muy íntima de mí”, concluyó.