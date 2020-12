Muestra Eduardo Tovar el infierno a saltillenses mediante poemario

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con Qui Inferno, Et Saeculariam, el saltillense Eduardo Tovar debutó en la poesía. El libro se presentó el domingo en el Foro Amapola y reunió cuatro cosas: poesía, historia, artes visuales y música en un diálogo que reveló, ante el público, la visión personal que el autor tiene sobre el mundo.



El poemario, publicado por la editorial lagunera Cravioto, repasa una realidad cruel y oscura, razón por la que los versos que contiene son definidos como “muy fuertes, porque intento que se reflexione con ellos, sin llegar al amarillismo”, según explicó el autor en una entrevista previa con Zócalo.



Esa es la razón por la que el título del libro, que puede traducirse como Infierno y Mundano, es una ventana de inicio para el lector quien descubrirá que el averno y la tortura están en esta realidad y no en la idea de un lugar de fuego.



Además de eso el libro de Tovar busca la creación a partir de su propia voz. Poemas que no imitan a sus antecesores, sino que miran hacia la originalidad de la experiencia personal de quien los escribe y, claro, de quien los lee, ya que busca dar a entender que en el arte “lo importante es hacer algo que pueda representar a tu época”.



Qui Inferno, Et Saeculariam se presentó con la participación del historiador Javier José Rodríguez Vallejo y el artista visual Maki Barsaly. Además de la música del grupo Gallo Alfaro, y puede conseguirse en el Facebook Eduardo Tovar Herrera.