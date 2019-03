Muestra el color del universo

La mujer y el universo se vuelven una en la exposición Interser de la fotógrafa Ana Carral. Serie de 51 collages que muestra a mujeres que caminan por galaxias, danzan con el cosmos y brillan como estrellas.Según Corral, la idea de estas piezas de pequeño formato que decoran las paredes de la Taberna El Cerdo de Babel, nacieron de una manera espontánea a través de revisar algunas revistas viejas donde la elegancia de la foto femenina la cautivó, además de su necesidad de encontrar y mostrar ese lado femenino que todos tienen dentro.“La mujer ha estado en todo lo que he hecho de manera artística. (El reencontrarme) no fue fácil, es un proceso creativo sensible en el que puedes ver muchas cosas de ti que a lo mejor no te gustan. Pero cuando ves esas cosas y las aceptas de manera consciente puedes proyectar más la luz que puedas llegar a tener tú, cómo persona”, expresó Carral a Zócalo.Todas las intervenciones creativas que la artista realizó son modelos de revistas viejas de moda y astronomía. Tierra y cielo se mezclan en las imágenes que la creadora ha utilizado para formar un puente entre lo que está arriba y lo que está abajo.Si la obra de Carral se distingue por los colores vibrantes que dan las galaxias, la de Luis Padilla evita eso en Acromatico. Una serie de 30 fotografías que se sitúan en la parte superior del bar y en las que lo primero que salta a la vista es la carencia de color: grises, negros y blancos son las tonalidades que dibujan los paisajes, animales y retratos que Padilla capturó.Ambas exposiciones se mostrarán durante un mes en la céntrica taberna en un horario de 16:00 a 1:00 horas.