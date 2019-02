Muestra inconformidad vocera de asociación

La vocera de la Asociación “Emmanuel” para niños con autismo, Lourdes Valencia, en representación de diversos padres de familia, mostró su inconformidad por la limitación que existe en el otorgamiento de las placas para vehículos debido a que no se están considerando a aquellos que cuenten con este padecimiento.“El diario oficial dice que la ayuda o el incentivo es para todas las personas con discapacidad, no dice nada más para la motriz, entonces a nosotros se nos está negando ese servicio y te piden que pagues una consulta al centro de rehabilitación cuando la mayoría de nuestros niños tienen su archivo clínico y ellos de ahí pueden saber qué es lo que tienen” dijo.“Pienso que están poniendo en duda la veracidad de ese documento porque nos dicen que todavía lo tienen que mandar a Saltillo para que ahí se diga si pasa o no pasa, pero aquí lo curioso es que creo que no han leído el diario oficial del año pasado, porque ahí habla de que las placas son para todas las personas con discapacidad” argumentó.“Ahí no se especifica si es discapacidad motriz, visual, motora, dice que es para todas las personas con discapacidad, entonces creo que las autoridades no están poniendo atención, creo que esto es meramente recaudatorio” expresó la entrevistada al tiempo que solicitó que este tema sea investigado para llegar a una solución.