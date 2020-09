Muestra lujo de mucho peso

Escuchar Nota

Ciudad de México; Espaciosos sillones tapizados de piel, grandes ventanas que permiten el paso de luz, conexión a internet decente y enchufes para el smartphone repartidos en cada rincón. Y eso sin hablar de que es capaz de trasladarse a 100 km/h con total estabilidad.



Se trata de la quinta generación de la GMC Yukon, el SUV que, en sus gigantescos 5.33 metros de largo y 1.94 de altura, es capaz de acomodar a hasta siete personas sentadas bastante cómodamente, incluso en su tercer fila.



De hecho, en esta, el espacio para piernas aumentó 41% gracias al incremento en la longitud del vehículo, mientras que la incorporación de una suspensión trasera independiente amplió el área de carga.



Para dar comodidad a los pasajeros, se colocaron puertos USB en todos los asientos traseros y se ubicaron dos pantallas de 12.6 pulgadas enfocadas en la segunda fila y en las que es posible proyectar la pantalla de dispositivos Android, seguir la ruta del navegador, enlazar audífonos inalámbricos y conectar un reproductor de películas o incluso una consola de videojuegos.



Todo esto se suma al inmenso techo panorámico y a la excelente insonorización del interior para terminar de dar forma a un habitáculo que consiente, y de sobra, a los ocupantes de las plazas traseras.



Pero no vayan a creer que el conductor sale perdiendo. De hecho, pese a sus dimensiones, la Yukon se maneja con una docilidad inusual para un vehículo que pesa 3 toneladas.



Por ejemplo, la suspensión, con sistema Magnetic Ride, mantiene a la SUV bien plantada en las curvas de carretera, en tanto que en los rebases, el V8 con 6.2 litros permite acelerar despreocupadamente. Y tampoco es difícil maniobrarla en los estacionamiento, ya que sus cuatro cámaras permiten tener 9 angulos distintos de lo que ocurre alrededor, lo que elimina cualquier punto ciego.