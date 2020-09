Muestra Reik su orgullo mexicano; celebra comn covers de éxitos del género regional

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Para agradecer a su país de origen el éxito de 15 años de carrera, la agrupación de pop urbano Reik versiona los temas emblemáticos de las canciones populares nacionales con un disco homenaje en pleno mes patrio.



Vicente Fernández, Joan Sebastian y Marco Antonio Solís son algunos de los artistas que el grupo formado por Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez eligieron para su nuevo disco De México, un extended play (EP) que se estrenó este viernes.



Se trata de un proyecto que alberga seis canciones icónicas de la música regional mexicana como Estos Celos, Tatuajes y Si No te Hubieras Ido, de los artistas mencionados. Pero también incluye los temas Te Hubieras Ido Antes, de Julión Álvarez; Háblame de Ti, de Banda MS, y Fuerte No Soy, de Intocable.



Sentados en tres bancos en una versión muy acústica al estilo balada, se observa a la agrupación de Mexicali, Baja California, mientras interpreta los temas con un maguey de fondo.



El EP es el segundo que lanza el trío en estos tiempos de confinamiento, pues su trabajo 20-21 fue el primero de ellos, que además estuvo acompañado de un proyecto visual.



En este nuevo material la agrupación contó la historia de un amor desde que empieza hasta que termina.



También es un homenaje a los afectados por el coronavirus y a todo el personal médico que ha arriesgado su vida para salvar la de otros.



Ambos proyectos marcan un regreso a los orígenes de las baladas románticas con las que el trío mexicano se dio a conocer en su inicio, luego de explorar por varios años el género urbano con artistas como Ozuna o J Balvin.



La agrupación formada en 2003 grabó sus primeros demos en el 2005 y se popularizó por temas románticos como Yo Quisiera y Noviembre sin Ti, con los que desde entonces logró posicionarse como referente del pop en México.



En su trayectoria, Reik cuenta con una larga lista de nominaciones a los Premios del Grammy Latino, uno de los cuales ganó en 2009 con su álbum Un Día Más.







Muy activos



Bien afianzado en esta escena musical, Reik regresó a las baladas con 20-21, un EP visual en el que le vuelven a cantar al amor con sonidos románticos, pero sin quitar el dedo del renglón de los sonidos urbanos para próximas producciones.



“Para nosotros siempre fue bien claro que no dejamos las baladas porque siempre hubo canciones más tradicionales circulando por ahí”, aseguró Bibi Marín en una reciente entrevista.



Por su parte, el vocalista Jesús Navarro agregó: “Antes si hacías baladas en español era lo único que podías hacer y eso lo empiezas a resentir como artista, sentirte encerrado en un cajón es muy desesperante”.



Sin embargo, este regreso tiene mucho que ver con el contexto actual que se vive por la pandemia: sus ganas de sacar música nueva los llevó a retomar proyectos en pausa y crear nuevos temas que se insertarán al mundo de forma más coherente con la actualidad.