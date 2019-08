Muestra ‘The Boys’ abuso a mujeres

La serie The Boys, transmitida por Amazon, está ganando notoriedad por su sátira de la fama a través del género de superhéroes, pero también por ofrecer a los espectadores un giro violento y sexual del género.Los cómics en los que se basa proporcionaron material para su adaptación, pero algunos cambios sociales obligaron a los showrunners a repensar su enfoque, en especial en una escena de violación.En el tercer número del cómic "The Boys" (2006), el equipo de superhéroes da la bienvenida a una nueva miembro, Starlight, con una agresión sexual en grupo.En las viñetas, Homelander se quita los pantalones sin previo aviso y exige sexo oral, y la situación empeora cuando sus compañeros de equipo Black Noir y A-Train hacen lo mismo.Starlight, coaccionada, sigue adelante, sintiéndose avergonzada y traumatizada.El showrunner Eric Kripke primero se inclinó por eliminar la subtrama de asalto sexual de Starlight por completo, pero su equipo de guionistas no estaba de acuerdo."Fueron mis guionistas mujeres y productoras diciendo: 'Esto es algo que sucede, creemos que es importante hablar de ello'", aseguró en una entrevista a EW.Fue así que se decidió incluir "una versión seria y aterradora de esa historia".La serie se enfoca también en Starlight, la joven superheroína que se une al grupo de Los Siete, pero en este caso el que abusa sexualmente de ella es The Deep, personaje inspirado en Aquaman.Un pasaje que sirve ahora como reflejo de la situación de acoso sexual que viven cientos de actrices en Hollywood y la cual se evidenció con el escándalo de Harvey Weinstein."Originalmente, Starlight iba a lidiar por su lado con este asalto, pero de repente se podía hablar del tema y en realidad se podía derribar a un hijo de p... realmente poderoso", dice Kripke."En lugar de que la historia ocurra a puerta cerrada, Starlight habla de ella y él sufre públicamente como resultado".