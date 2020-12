Muestra The Mandalorian la diversidad

Escuchar Nota



“La serie explora la idea de que que existe un mundo mejor allá afuera, que podemos acabar con las divisiones, con las desigualdades. Son incertidumbres que existen en nuestro mundo actualmente, en un momento en que la humanidad es clave para conseguir la unión.



“Creo que es maravilloso que sea un show multicultural y que se presente como tal, sin filtros. Creo que The Mandalorian encapsula muy bien los miedos y temas que más atañen a la sociedad actual, y los presenta de una forma muy entretenida y reflexiva”, reconoce.

“Soy un actor muy físico, así que me preparé mucho para honrar como se debe el traje, la armadura, la capa y poder blandir el sable como un experto”.

“Nos falta conocer nuevos personajes y sumergirnos en una galaxia que no habíamos visto antes. Este espectáculo es para el niño adulto que hay en mí y en mis hijos, que tienen la esperanza de un mundo mejor. Es un viaje, y en este viaje vamos a descubrir mucho sobre nosotros mismos”, concluye.

más fuertes de la franquicia.Sin embargo, pocas veces se había explotado dicho recurso tan a detalle, dentro y fuera de la pantalla, como en la exitosa serie The Mandalorian., y el villano recae en un italoamericano de raza negra (Giancarlo Esposito), demostrando que aquella galaxia ya no está tan lejana del mundo real., Esposito interpreta al misterioso Moff Gideon, quien toma elementos de íconos como Darth Vader y Moff Tarkin para representar el Lado Oscuro en la historia, cuya segunda temporada se transmite por Disney+.“Él es un viejo guardián de un mundo imperial ya perdido, pero que ha aprendido a moverse en este mundo más contemporáneo.“Todos los Moff (gobernadores en el Imperio Galáctico) que hemos visto eran blancos;Gideon se ensucia más las manos, proviene de la milicia y también sabe conseguir lo que quiere, pero al mismo tiempo es todo un guerrero y un líder”.(conocido por todos como Baby Yoda), sino por poseer una antiguo artefacto mandaloriano: un sable de luz oscuro.Escrito por Jon Favreau (creador, director y productor del show) especialmente para Esposito,y es por eso que quiere ver algunos elementos de esa galaxia restaurados.Si quiere hacer el bien o el mal, aún no lo sabemos”, puntualiza el histrión, nominado al Emmy por este rol.La segunda temporada del show ha sido un festín gracias a la presencia de personajes clásicos de la saga como,Sin embargo, de acuerdo con Esposito,