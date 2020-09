Muestran cineastas tapatíos una estampa de la migración

Escuchar Nota

Guadalajara, Jal.- Movimientos migratorios como las caravanas que llegan a Tijuana y las protestas en Los Ángeles, California, a favor de la inmigración y en contra de las políticas de la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son retratados en el documental mexicano Undocumented Unafraid (Indocumentado sin Miedo).



Dirigido por Arturo Pulido y producida por Jane Arapawe, ambos tapatíos, el filme fue premiado como Mejor Documental por el Festival de Cine de Ventotene, en Italia. Además, se encuentra en la selección oficial de los festivales San Diego Latino y en DocsMX 2020.



El proyecto, desarrollado durante seis años, muestra la odisea que enfrentan los migrantes de Centro y Sudamérica al querer cruzar a Estados Unidos.



Los testimonios arrojan un común denominador: la angustia e intolerancia estadunidenses segregan y dividen familias.



“Muchas personas de la caravana migrante vienen hasta con sus hijos, salen de sus países por problemas de violencia o problemas económicos, y salen huyendo porque no pueden vivir tranquilas. El director siempre ha vivido en contacto con ese tipo de historias, era una necesidad para él documentar que no es sencillo emprender el viaje”, contó Arapawe.



El cineasta reside entre Tijuana y Los Ángeles, por lo que a diario tiene contacto con la difícil realidad de los migrantes. La productora también es testigo de la problemática desde Tecate, Baja California.



“A diario vemos cómo se cruza la gente, y sabemos que cada persona que se brinca la barda, que pone en riesgo su vida, tiene una historia que contar”, comentó Jane.



La cinta está construida con base en entrevistas a personas oriundas de países como Honduras o Nicaragua, quienes en muchas ocasiones no consideran los peligros a los que se enfrentarán en México, lugar que forma parte de su recorrido.



“Son varios testimonios, algunos más largos que otros. Hombres, mujeres e incluso niños cuentan sus experiencias. Es llegador ver a un niño que te hable que va a buscar a su papá a los Estados Unidos porque quiere que su familia esté unida y libre de violencia”, dijo Arapawe.



Undocumented Unafraid es una producción independiente, lograda con la participación de los productores asociados Yael Reynoso y Alberto Ferreira; los fotógrafos Isauro Mercado y René Reyes; la productora Lourdes García Nuño, y los editores de imagen y música PulArt y Víctor Cordero.