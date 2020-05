Muestran inconformidad proveedores con la CFE

Escuchar Nota

Nava, Coah.- Un grupo de proveedores de servicios se inconforman por la adjudicación ilegal que pretende hacer la Comisión Federal de Electricidad, de un contrato al que fueron convocados y que por compadrazgo se quiere dar a la empresa que más caro cotizó el servicio.



Los proveedores cuya identidad para evitar represalias en su contra, manifestaron que cumplieron con los requisitos técnicos, legales y administrativos, que les pidió la CFE y presentaron sus ofertas y les fueron aprobadas, tal y como lo muestra el acta de emisión de fallo dada a conocer hace unos días.



En la mencionada acta aparecen los nombres de las cuatro empresas con sus respectivas cotizaciones para realizar los trabajos del contrato de adquisición de refaccionamiento para inspección de partes calientes de la Turbina de Gas modelo 700 1 E de la Unidad 1 con destino para la Central Ciclo Combinado.



Las empresas concursantes que cumplieron los requisitos que les pidió la CFE son: García Guzmán Asesores, S. A. de C.V., con un importe total ofertado en moneda nacional sin incluir IVA de 11 millones 485 mil, 790 pesos con 60 centavos; Mega Reparaciones Centenario S. A. de C. V. que ofreció el servicio por 9 millones 799 mil 932 pesos; Motores e Ingeniería Mexmot S. A. de C. V., cuya oferta es de 10 millones 860 mil pesos y Power Engineering Services and Solutions S. A. de C. V. cuyo importe es por 12 millones 096 mil 875 pesos.



Estos datos aparecen el Acta de emisión de fallo del Concurso abierto internacional bajo la cobertura de los capítulos de compras de los Tratados de Libre Comercio No. CFE-0700-CAAAT-0009-2020 y claramente deja ver cuáles son las empresas que cotizaron los mejores precios, con la calidad en el trabajo que exige la CFE.



Sin embargo, a decir de los proveedores, la CFE y sus funcionarios quieren adjudicar el contrato a la empresa que más caro cotizó el servicio, lo cual sería un gran error ya que esto afectaría los presupuestos de la CFE y de la sociedad mexicana en su conjunto, ya que esto podría elevar los costos del producto que llega a los hogares y empresas.



“Todas las empresas queremos trabajar en beneficio de México, sacrificamos ganancias para dar las mejores cotizaciones en apoyo a la política del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de no corrupción ni sobrecostos y del director general CFE Generación IV, ingeniero Carlos Humberto Aguirre Arredondo que también está en desacuerdo con este tipo de actos y no es justo que los funcionarios de la CFE, quieran entregar el contrato a la empresa que cotizó el precio más alto para beneficiar a sus propietarios, apoyados en cuestiones de compadrazgo que no deben prevalecer en el actual gobierno”, comentaron los proveedores inconformes por la resolución.