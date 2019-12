Muestran la magia de Coahuila; una odisea norteña

Según explicó Carrillo, durante la investigación de campo que los llevó a pisar esas tierras y a encontrarse con la gente que ahí vive, el acercamiento “fue absolutamente generoso. La gente nos respondía con la generosidad del coahuilense”.

Carrillo agregó que durante su odisea por el estado se encontró con “gente que ama verdaderamente al lugar en el que nacieron, su entorno. Lo conocen y lo platican. Además están emprendiendo a partir de la denominación de pueblo mágico. Ves todo el tiempo una actividad intensa, la gente piensa de qué manera puede potenciar el hecho de ser un pueblo mágico. Para mí una de las cosas más ricas es la de ver a toda esa gente súper trabajadora”.

Un número cabalístico que les confiere el misticismo del que gozan los oasis en medio del desierto coahuilense. Un total de poblaciones que han sido recorridas por la lente delLas vivencias de ambos fueron plasmadas enlibro que reúne en sus páginas la historia, gastronomía y lugares de interés de los municipios deEl libro, que es a su vez compendio documental y guía turística, fue presentado la noche del lunes en elEl libro fue un trabajo pedido por la, para promover las virtudes de los pueblos mágicos, ya que en él se recaban los lugares turísticos tanto ecológicos como sociales y artísticos. En el caso de Guerrero, por ejemplo, se encuentran sitios como la Misión de San Bernardino o las casas más antiguas del municipio, pero también se rescatan las actividades al aire libre.Todo viaje es también un encuentro, se dice. Y para Siller y su compañera no fue distinto, ya que en esa travesía que hicieron por Coahuila aprendieron a convivir juntos y a conocerse uno y el otro, pero también a ellos mismos: a sus proyectos futuros, a la tierra en que crecieron y a cómo se desenvuelven en esta.En el caso de Siller, fotógrafo cuyo trabajo se ha enfocado en el paisaje coahuilense y su belleza, comentó que “fue un proceso desde que salía el sol hasta que se metía y aprovechando la luz todos los días, y también avanzando. Tengo muchos años haciendo fotografía y ya con la experiencia se me da esto. Pero realmente el trabajo no fue muy pesado, porque solamente era qué hacer, dónde hacer y cómo hacerlo y estar ahí, sobre eso. Lo disfruté muchísimo. Es un trabajo, pero también es un placer”.Además de los pueblos mágicos como tal, el libro recoge las ciudades importantes que rodean a estas poblaciones., aparece en este libro que intenta transmitir el cariño que los pobladores tienen por sus terruños, e incentivar la visita y el conocimiento de los coahuilenses hacia esos territorios lejanos pero también hermosos que llenan al tercer estado más grande de México.“Recorrer Coahuila es (sorprendente), cuando se viaja a otros lados, pero particularmente cuando es la tierra en la que naciste. Mis sentidos están abiertos al máximo, se volvieron experiencias muy gratas y es una de las cosas que les agradezco a los que idearon este libro, porque fue una experiencia más allá del libro”, concluyó Carrillo.La Magia de CoahuilaDe Patricia Carrillo y Germán SillerSecretaría de Cultura / Quintanilla Ediciones256 páginasMayores informes al teléfono 844 364 9775