Muestran los nuevos lineamientos para el cine

CDMX-. Para terminar con los casos de violencia de género en rodajes nacionales, las producciones que reciban apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía tendrán que entregar una carta compromiso para tener espacios libres de violencia.



“Sin acoso, también comprometidos con la ecología y las comunidades donde filma”, anunció María Novaro, titular del Imcine, al informar las nuevas formas de producir en 2021.



Asimismo, informó que las convocatorias del nuevo Fomento al Cine Mexicano (Focine) y el ya conocido Eficine se anunciarán el 15 de enero.



El Focine será la nueva manera de respalda proyectos fílmicos tras la desaparición del Fidecine y Foprocine, que apoyaban historia de carácter comercial y de autor, respectivamente, los cuales contribuyeron en 700 películas desde el 2000.



“Este instrumento, programa de subsidios, ya está aprobado por Hacienda, está esperando su clave presupuestaria para poderse publicar”, apuntó.



Para 2021 se contará con 100 millones de pesos, 30 millones menos que los otorgados hasta este año por las figuras antes mencionadas.



El monto será destinado entre 12 convocatorias, entre ellas para Consolidación Financiera, Documental, Cine para las Infancias, Óperas Primas, Producción de Cortometrajes por regiones, Posproducción de Largos y Cortos y Apoyos a la Exhibición.



“Este programa es de subsidios, no créditos, y en este sentido ya hay una figura diferente de apoyos, no somos coproductores de nada; los derechos patrimoniales comerciales los detentan los productores e Imcine se reserva los derechos que normalmente se llaman no exclusivos de promoción, transmisión y difusión con fines culturales y educativos”, precisó Novaro.