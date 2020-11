Muestran reinas su descontento; alzan voz contra Jones

Escuchar Nota

CDMX-. Nadie dijo que ser reina era una tarea fácil, y si no que le pregunten a varias de las jóvenes mexicanas que participaron en el certamen Nuestra Belleza México (actualmente conocido como Mexicana Universal), y que se han proclamado en el pasado en contra de Lupita Jones, directora y tutora de varias de ellas.



Sofía Aragón, actual reina de belleza del país y quien concursó en el certamen Miss Universo 2019 bajo la guía de Jones, fue la última chica en exponer problemas con la también actriz y empresaria, en específico, presunta violencia simbólica en su paso por este concurso.



Recordamos otras mexicanas que han arremetido contra Jones en el pasado, empañando de a poco el historial de una de las galas más importantes del entretenimiento nacional.







CAROLINA MORÁN / 2006-2007



Para esta edición, Lupita Jones validó el uso de algunas cirugías estéticas en las concursantes, lo que desató el descontento de gran parte del público y detractores de este tipo de concursos.



“Como representante de la Organización, las únicas cirugías que admito son las que transforman lo que el ejercicio no puede conseguir: aumento de busto y corrección de la nariz, básicamente. Fuera de eso, soy renuente a liposucciones y ese tipo de cosas”, puntualizó la también actriz.







CYNTHIA DE LA VEGA / 2010



La ouriuda de San Pedro, Nuevo León, obtuvo el título de Nuestra Belleza Mundo México, lo que le permitió un pase directo a Miss Mundo 2011. Sin embargo, la organización Nuestra Belleza decidió quitarle la corona y destituirla de su cargo, supuestamente por “indisciplinada” y “poco entregada” en sus labores como reina de belleza.



La joven se defendió diciendo que la razón de su destrono había sido su peso. Al parecer, Jones le pidió adelgazar en menos de un mes, de lo contrario no representaría a México en el certamen mundial.



“Yo pedía más clases físicas, una dieta con un nutriólogo especializado en la materia y que extendieran mi horario de gimnasio porque, según ella, en mis evaluaciones mi problema siempre era el cuerpo. Pero no me ayudaron, me fueron negadas, que porque ella no invertiría dinero en mí si no bajaba de peso”, reveló Cynthia.







DIANA LEAL / 2016



Otra reina que se quedó sin corona fue Diana Leal, quien fuera Nuestra Belleza Puebla. La organización de Nuestra Belleza aseguró que fue porque la joven era indisciplinada y no tomaba con seriedad el cargo.



La joven de origen mixteco se defendió a las pocas semanas y aseguró que su destitución se debió a un acto de discriminación, supuestamente por sus orígenes indígenas e interpuso una demanda luego de supuestamente recibir amenazas por parte de la Organización.







DENISSE FRANCO / 2017



No logró quedar entre las finalistas de Miss Universo. Cuando regresó del concurso, se lanzó en contra de Jones porque al parecer no la había apoyado.



Tras asegurar que Lupita había entorpecido deliberadamente su participación, los fans de la joven se lanzaron en contra de la empresaria al grado de exigir su destitución inmediata. Incluso pidieron que fuera reemplazada por Ximena Navarrete, quien ganó Miss Universo, en 2010.





NEBAI TORRES / 2018

Hace unos días, en su cuenta de Instagram, la Top 15 en el listado de Miss Internacional 2018, compartió el video de Sofía Aragón que recientemente reavivó la polémica y críticas en contra de Jones.





Aunque no se conoce a detalle el problema que tuvo la modelo de Jalisco con la directora de Mexicana Universal, se especula que fue porque ella no pudo entregar en su momento la corona a su sucesora, ya que Jones le aseguró que la empresa no tenía dinero para pagarle el traslado y el alojamiento.